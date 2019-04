Kim Gloss: Ihre neue Frisur begeistert die Fans

, bist du das wirklich? Auf zeigt die Influencerin einen ganz neuen Style. Und der ist wirklich mutig...

Kim Gloss: Überraschende Beauty-Beichte!

Kim Gloss hat jetzt rote Haare!

Zu den "About You"- ließ sich die Ex von komplett umstylen und überraschte ihre Fans mit langen, roten Haaren. Und die Fans sind begeistert! "Liebe die Haare an dir, Babe", "Deine Haare sind mega" oder "Die Haarfarbe steht dir so gut", sind nur einige der vielen Komplimente, die Kim bei Instagram bekommt.

Doch nicht alle sind so happy mit dem Look der 26-Jährigen. Einige Follower hoffen, dass der Look nur ein kleines Experiment ist! "Outfit top, Haare nicht top", schreibt einer. Ein anderer meint: "Leider nein, gefällt mir komplett nicht."

Ist es eine Perücke?

Einige der Fans hoffen auch, dass es einfach eine Perücke ist. Ob es wirklich so ist, ist bisher aber nicht bekannt. Und Kim selbst findet ihren neuen Look sowieso toll....