Kim Gloss schockt mit ihrem alten DSDS-Ich!

„Ihr habt mich immer wieder gefragt, mich so wie in alten DSDS Zeiten zu schminken. Gesagt, getan: Back To Black“, kommentiert sie den Clip, in dem sie sich in ihr altes DSDS-Ich verwandelt. Dabei muss Kim Gloss immer wieder über sich selbst und ihren damaligen Look lachen Genau wie ihre Fans, die fast durch die Bank weg begeistert von dem Video sind. Und es wird deutlich: Der aktuelle Look kommt bei ihren Followern deutlich besser an.