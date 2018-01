Kim Gloss: Schwangerschafts-Schock!

Immer wieder spekulieren die Fans von Kim Gloss, ob die 25-Jährige zum zweiten Mal schwanger ist. Zuletzt Anfang des Monats, als sie ein Foto von sich auf Instagram postete, auf dem ihre Anhänger im Bauchbereich eine leichte Wölbung erkannt haben wollen.

Kim Gloss glaubt, sie ist scheinschwanger

Genau diese Kommentare waren es, die schließlich auch Kim Gloss verunsicherten. "Ich bin eine Nacht vorher mit Übelkeit aufgewacht, wirklich ich konnte nicht mehr schlafen um drei Uhr Nachts, mir war so übel, ich hatte ein Stake vorher gegessen, dann dachte ich: Ok, das ist das Steak - und dann kommentierten alle und dann schrieb die Presse und dann dachte ich mir: Ok, jetzt muss ich einen Schwangerschaftstest machen und habe ihn gemacht. Also ich war wirklich, wirklich etwas verunsichert dann und es bestanden auch Zweifel aber er war negativ". sagte Kimm Gloss im Interview zu "Bunte.de".

1. Statement: Kim Gloss äußert sich zu den Schwangerschaftsgerüchten

Sie sei wohl scheinschwanger, erzählte Kim Gloss weiter. Seit drei Jahren kennt die Ex-DSDS-Teilnehmerin ihren Freund Alexander bereits. Genau wie sie, hat auch er bereits ein Kind aus einer vorherigen Beziehung. Trotzdem wünscht sich Kim Gloss noch zwei weitere Kinder.

Kim Gloss möchte zuerst heiraten

Eine Schock war die Schwangerschaftsvermutung dennoch. Denn: Kim Gloss möchte es langsam angehen lassen. "Deswegen lassen wir uns da auch noch Zeit. da bin ich auch altmodisch. Erst mal umziehen, erst mal heiraten, danach Kinder", so Kim Gloss.

Und auf den Heiratsantrag wartet die 25-Jährige noch immer. Denn, obwohl sie auf Sila Sahins Hochzeit, die nun schon länger als ein Jahr her ist, den Brautstrauß gefangen hatte, wurde sie von ihrem Freund bisher noch nicht gefragt, ob sie seine Frau werden möchte.