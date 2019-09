Reddit this

Kim Gloss: So überraschend kam die Verlobung

Am Ende war sie doch überrascht! Kim Gloss plaudert über ihre Verlobung mit Freund Alexander Beliaikin!

Liebes-Ahnung bei !

Vor rund einer Woche überraschte die Ex von mit wundervollen Neuigkeiten: Für die 27-Jährige und ihren Liebsten, den Unternehmer Alexander Beliaikin, läuten bald schon die Hochzeitsglocken!

Jetzt verrät Kim Gloss ihren Fans erste Details zur Verlobung und erklärt: Sie rechnete bereits mit der Frage aller Fragen!

Nach der Verlobung mit Freund Alexander: So überrascht war Kim Gloss wirklich

Im Gespräch mit Promiflash plauderte die junge Mutter über den Abend, als ihr Zukünftiger Alexander um ihre Hand anhielt und gestand, dass sie ein wenig mit der romantischen Frage gerechnet habe:

"Weil er wollte auf einmal sehr schnell nach Russland, ich hatte kein Visum und es war alles so auf Biegen und Brechen und deswegen dachte ich, vielleicht will er irgendwas Besonderes machen", so die 27-Jährige.

Nachdem Freund Alexander jedoch während des ganzen Tages und auch beim gemeinsamen Candlelight-Dinner keine Anzeichen machte, nach einem Ring zu greifen, meinte Kim Gloss bereits, sich alles nur eingebildet zu haben:

"Aber dann komm doch noch die große Überraschung", so die zukünftige Braut happy.

Klingt, als sei ihrem Zukünftigen die Überraschung doch noch gelungen!