Kim Gloss: Süßes Kuschel-Video mit Amelia

Im noch dunklen Zimmer sieht man Kim Gloss im Bett liegen. "Guten Morgen", grinst sie in die Kamera. Dann geht es auch schon los: Amelia gluckst und lacht im Hintergrund und scheint von ihrer Mama wachgekitzelt zu werden.

Normalerweise ist die 22-Jährige sehr zurückhaltend, was ihr Kind und Social Media angeht. Während ihr Ex-Freund Rocco Stark oft Fotos und Videos mit der Kleinen postet, gibt es auf den Accounts von Kim Gloss nur wenig von Amelia zu sehen.

Ihre Hater werfen ihr das oft vor und behaupten, sie sei eine schlechte Mutter. Das weist sie regelmäßig von sich, und auch der aktuelle Clip, in dem sie ihre Tochter glücklich anlächelt, beweist das Gegenteil. Ein Fan bringt es auf den Punkt: "So ein süßes Lachen am Morgen zu hören ist das Wunderbarste auf der Welt!"