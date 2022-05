Kim Gloss: Tochter Amelia (8) will Influencerin werden!

Kurz darauf meldet sich Kim selbst in ihrer Story zu Wort und bezieht Stellung zum außergewöhnlichen Berufswunsch ihrer 8-jährigen Tochter: "Amelia möchte Influencerin werden...aktuell. Ich sag extra 'aktuell', weil bei Kindern sich der Berufswunsch einfach ständig ändert und das ist auch gut so. Das war glaub ich bei uns allen so. Sie wollte schon Sängerin werden, dann wollte sie Putzfrau werden, [...] dann wollte sie Fledermausärztin werden, dann Tierärztin und jetzt ist es Influencerin." Weiter stellt die schwangere Sängerin aber auch klar: "Jetzt aktuell und auch nicht in naher Zukunft darf sie sowieso kein Social Media, TikTok, etc., gar nichts. Aber natürlich würde ich sie unterstützen."

Kim ist sich jedoch sicher, dass auch dieser spezielle Berufswunsch nicht von Dauer sein wird. Bleibt abzuwarten, wie das in ein paar Jahren aussehen wird...

