Kim Gloss: Überraschende Beauty-Beichte!

hat sich schon einige Male unters Messer gelegt. Laut „Bild“ hat die YouTuberin etwa 28.000 Euro für ihre Beauty-Eingriffe ausgegeben. Besonders auffällig sind jedoch ihre prallen Lippen, die bei den Fans schon häufig für Kopfschütteln sorgten.

Kim Gloss: Beauty-Beichte

Wie die 26-Jährige nun verriet, hat sie sich die Lippen allerdings schon lange nicht mehr aufspritzen lassen. Normalerweise bauen sich die Filler nach einiger Zeit wieder ab. Bei Kim ist das aber scheinbar nicht der Fall: "Ich muss ehrlich gestehen, ich habe sie schon drei Jahre oder so nicht mehr gemacht. Es ist schon so fest bei mir drin, dass es sich nicht mehr abbaut", erklärte sie auf . Das scheint das -Sternchen jedoch nicht zu stören: "Ich habe wahrscheinlich zu viele verschiedene Produkte drin, weil ich immer bei unterschiedlichen Ärzten war, aber es sieht nicht schlecht aus.“

Vor einiger Zeit gestand Kim bereits, dass sie es mit Besuchen beim -Doc auch nicht übertreiben will. „Ich finde einfach immer etwas, was ich an meinem Aussehen verbessern könnte. Deshalb wäre ich fast der OP-Sucht verfallen“, sagte sie im Gespräch mit „Bild“.