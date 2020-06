Kim Gloss und Rocco Stark: Verraten das Geschlecht

Auf Facebook lüftete Rocco Stark das Geheimnis: Es wird ein Mädchen.

Simpel und ohne lange Umschweife schrieb er: "Jaaaaa ein Mädchen!!!! ♥"

Die ersten Glückwünsche der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Nun ist wohl klar, dass die Babygeschenke für den Nachwuchs von Rocco Stark und Kim Gloss rosa sein werden...

