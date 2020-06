Kim Gloss zeigt ihre neue Wallemähne

Statt dem gängigen Shitstorm erntete die Ex von Rocco Stark zahlreiche Komplimente.

Überzeugen konnten die die Blondine aber am Ende wohl doch nicht. Denn jetzt überrascht der DSDS-Star mit neuer Frisur.

Kim hat sich Extensions machen lassen und präsentiert stolz ihre lange und volle Wallemähne. Und obwohl die Anhänger auch die neuen Haare schön finden, sind sie sich einig: "Natürlich ist die Frisur schön! Allerdings waren die kurzen Haare jünger und flotter an dir!" Doch wer weiß, wie lange sie diese Frisur behält. Kim experimentiert eben gerne mit ihren Haaren. Wer weiß also, was uns als nächstes beid er hübschen Sängerin erwartet...