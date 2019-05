Kim Gloss: Zurück zur Natur! Ihre Lippen sind wieder schmaler

Viel Make Up und dicke Lippen: setzte jahrelang auf diesen Look. Von Natürlichkeit keine Spur. Doch das hat sich jetzt endlich geändert.

Kim Gloss hat wieder schmalere Lippen

Lange Zeit ließ sich Kim Gloss ihre Lippen mit Hyaluronsäure auffüllen. Das Ergebnis? Eine XXL-Schnute. Und die kam nicht bei allen an. Viele Fans von Kim fanden, dass sie einfach nur noch wie eine Karikatur aussah. Doch davon ließ sich die 26-Jährige nicht beirren.

Mittlerweile hat die Sängerin ihre Meinung allerdings geändert und überrascht ihre Fans mit dem neuen Look!

Kim Gloss zeigt sich natürlich

"Back to nature! Meine Oberlippe ist durch die Hylase so zurückgegangen, bin wirklich begeistert, dass es diese Möglichkeit gibt", freut sie sich und zeigt ihren neuen Mund. Schon vor einigen Wochen erklärte sie gegenüber "red", dass sie in Zukunft wieder auf Natürlichkeit setzen will. "Man wird älter und reifer, und Geschmäcker ändern sich bekanntlich", so der -Star. Jetzt hat sie ihre Worte in die Tat umgesetzt. Und so sieht das Ergebnis aus: