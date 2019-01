Kim Kardashian & Kanye West: Baby Nummer 4 ist unterwegs!

Reddit this

Familie Kardashian-West wächst immer weiter! Vor knapp einem Jahr brachte eine Leihmutter Töchterchen Chicago zur Welt. Jetzt steht schon der nächste Nachwuchs in den Startlöchern.

Leihmutter trägt Baby Nummer 4 aus

Laut "US Weekly" soll das vierte Kind von und über die gleiche Leihmutter geboren werden, die auch Chicago zur Welt brachte. Kim wollte ihr viertes Kind nicht selber austragen, da es bei ihren ersten beiden Schwangerschaften zu lebensgefährlichen Komplikationen kam. Sie litt unter einer Placenta accreta, einer Störung der Plazentahaftung. Heißt: Die Plazenta löst sich nach der Geburt nicht von der Gebärmutter ab. Dabei kann es zu lebensbedrohlichen Blutungen kommen.

Es wird ein...

Auch das Geschlecht verriet das amerikanische Blatt bereits. Demnach sollen Kim und Kanye einen Jungen bekommen. Dabei hatten es die beiden eigentlich gar nicht so eilig mit der weiteren Familienplanung. „Sie haben darüber gesprochen, dass sie sich ein weiteres Kind per Leihmutterschaft vorstellen können, aber bislang ist noch nichts entschieden. Ihr Jüngstes, Chicago, ist noch ganz klein. Sie haben Zeit“, sagte ein Insider im noch gegenüber „People“. Scheint so, als ob sie ihre Meinung mittlerweile geändert haben...