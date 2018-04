Kim Kardashian: Damit treibt sie es auf die Spitze!

Ohje, hat es Kim Kardashian damit jetzt endgültig zu weit getrieben? Erst kürzlich erschienen pikante Schnappschüsse der Brünetten, die sie komplett nackt zeigen. Der Grund dafür: Kim wollte die Werbetrommel in eigener Sache rühren. Einem scheint dies jedoch gar nicht zu gefallen...

Das Kim Kardashian eine knallharte Geschäftsfrau mit Erfolg ist, ist den meisten ihrer Fans bekannt. Eines ihr neusten Projekte soll jetzt ein Parfüm sein, welches in einem Flakon verkauft werden soll, der ihrem Körper nachempfunden ist. Dass sie damit jedoch einem Modeschöpfer auf die Füße tritt, hätte sie vorher wohl kaum vermutet...

Wie jetzt auf dem "Instagram"-Profil der Marke "Jean Paul Gaultier" deutlich wird, scheint der Designer von Kim's Parfüm Idee überhaupt nicht begeistert zu sein. Vermutlich, weil Kim's Flakon dem der Jean Paul Gaultier-Düfte zum Verwechseln ähnlich sieht. So ist unter zwei "Jean Paul Gaultier"-Posts zu lesen: "Hitting hard since 1993" sowie "Keeping up with the fragrance's news!" - beides Anspielungen, die auf die Kardashians zurück geführt werden können. Ob Kim das jedoch wirklich interessiert? Wohl kaum!