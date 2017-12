Kim Kardashian: Drama um ihre Leihmutter!

Das ist stressiger, als selbst schwanger zu sein! Die Reality-Queen ist stinksauer, weil ihre Leihmutter sich an keine Abmachung hält...

Eigentlich müsste Kim Kardashian sich riesig freuen: In wenigen Wochen wird sie nämlich zum dritten Mal Mama! Das Baby lässt die 37-Jährige von einer gecasteten Leihmutter austragen – doch genau mit DER gibt es jetzt ordentlich Zoff! Denn die Schwangere hält sich partout nicht an die Regeln, die Kim mit ihr vereinbart hat.

Kim Kardashian: 2.Baby durch künstliche Befruchtung!

Statt sich, wie von der TV-Beauty strikt vorgeschrieben, in den zehn Monaten ausgewogen zu ernähren, mampft sie lieber ungesundes Zeug wie Chips oder Süßigkeiten. Sogar Eiskaffee steht täglich auf ihrem Ernährungsplan, dabei sollte der wegen des hohen Zucker- und Koffeingehalts tabu sein! „Kim ist stinksauer und auch frustriert! Sie macht sich große Sorgen, dass die schlechten Essgewohnheiten sich negativ auf die Entwicklung ihres ungeborenen Babys auswirken könnten“, verrät ein Insider. „Sie würde ihre Leihmutter am liebsten zu Hause einsperren und streng kontrollieren.“

Kim Kardashian ist mit den Nerven am Ende

Doch die will sich auf keinen Fall von der Selfie-Queen herumkommandieren und Vorschriften machen lassen. Sie hat sich sogar ganz frech hinter Kims Rücken für eine alternative Entbindungs-Location entschieden. Eigentlich wollte die Zweifachmama ihren Nachwuchs in der Luxus-Suite des „Cedars-Sinai Medical Center“ begrüßen, wo auch schon Töchterchen North und Sohn Saint zur Welt gekommen sind. Doch nichts da! Kims Leihmutter will das Baby lieber fernab von TV-Teams und Co. in einem abgeschotteten und eher bescheidenen Geburtshaus in San Diego austragen.

Für Kim der absolute Horror: „Sie glaubt, dass die medizinische Versorgung dort nicht gut genug sei. Außerdem liegt es mehr als zweieinhalb Stunden von ihrem Anwesen in L.A. entfernt!“, heißt es. Selbst die geplante Baby-Begrüßungsparty im Kreißsaal fällt leider ins Wasser! Dabei sind Gäste bereits eingeladen und Kuchen samt Ballons bestellt worden …

Darüber streiten sie sich:

Entbindungs-Location

Eigentlich besteht Kim darauf, dass ihre Leihmutter das Baby im poshen „Cedars-Sinai Medical Center“ in Los Angeles zur Welt bringt. Aber die will ihr Ungeborenes stattdessen weit weg vom ganzen Trubel in einem Geburtshaus in San Diego entbinden.

Geburts-Party

Die Reality-Beauty wollte ihren dritten Spross außerdem kardashiangemäß mit einer Mega-Sause im Kreißsaal begrüßen. Doch die kann Kim sich jetzt auch abschminken …

Babyshower-Einladung

Zu ihrer Babyparty Mitte November lud Kim von ihren Freundinnen bis zu ihrer Family wirklich alle ein. Nur die Frau, die ihr Kind austrägt, durfte nicht mitfeiern. „Ich fände es irgendwie komisch, sie dabeizuhaben“, erklärt sie.

Kamera-Verbot

Die Bald-Mama und ihr berühmter Klan sind dafür bekannt, jedes Spektakel mit der Kamera festzuhalten. Auch die Geburt ihres dritten Babys sollte eigentlich im TV ausgestrahlt werden – doch Kims Leihmutter hat ihrem Produktionsteam ein striktes Filmverbot erteilt!

Fast-Food-Gelüste

„Gesunde Ernährung ist mir extrem wichtig!“, verrät Kim. Deswegen legt sie auch bei dieser Schwangerschaft großen Wert darauf. Doch jetzt wurde ihre Leihmutter dabei erwischt, wie sie fettige Chips, süße Cornflakes und Co. einkaufte – und in Massen zuckerreichen Eiskaffee schlürfte!