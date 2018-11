Kim Kardashian: Schockierendes Drogen-Geständnis

Dass eine wilde Party-Zeit hinter sich hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Damals hatte das It-Girl wirklich nichts anbrennen lassen.

Kim Kardashian schockt mit Drogen-Beichte

In ihrer -Show „Keeping Up With The Kardashians“ legte Kim Kardashian eine harte Drogen-Beichte ab. Als sie damals mit ihrem ersten Mann Damon Thomas vor den Traualtar trat, war sie auf Droge!

"Ich war auf Ecstasy als ich heiratete", gestand Kardashian. "Das erste Mal. Ich nahm Ecstasy einmal und ich heiratete." Auch, als sie das Sex-Tape mit ihrem damaligen Freund Ray Ja aufnahm, soll sie unter Drogeneinfluss gestanden haben: "Ich nahm es wieder und ich machte ein Sex-Tape. Es ist, als würde immer etwas Schlechtes passieren.“

Nicht nur ihre Fans waren sprachlos, sondern auch ihre Angehörigen und Freunde zeigten sich sehr verwundert. "Du standest unter Ecstasy als du das Sex-Tape gemacht hast?", fragte Scott Disick. "Absolut. Jeder wusste es. Mein Kiefer zitterte die ganze Zeit“, antwortete Kim darauf.