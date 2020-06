Kim Kardashian: Kanye West mag ihren Style nicht

Ihrem neuen Lover Kanye West (34) ist der Look von Kim Kardashian offenbar ein Dorn im Auge. Ihm gefällt der aufreizende Stil seiner Liebsten ganz und gar nicht. Er wünscht sich, dass sie an ihrem Image arbeitet.

In Kim Kardashians Show "Keeping Up With The Kardashians" kam jetzt heraus, dass Kanye seine Freundin nicht nur zur Pariser Fashion Week begleitet hat - er hat ihr sogar beim Styling geholfen!

Kim erzählte: "Er sagte: 'Zieh das an, zieh das an!' Er stellte die Outfits zusammen."

Offenbar vertraut Kim Kardashian seinem Händchen in Sachen Fashion voll und ganz. Statt an ihre stylishen Familie wendet sie sich mittlerweile an ihn, wenn sie Mode-Tipps braucht.

