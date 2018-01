Kim Kardashian: Krankenhaus-Drama um ihren Sohn!

Große Sorge um Saint West: Der Sohn von Kim Kardashian und Kanye West lag im Krankenhaus!

Das Paar hat sich den Jahreswechsel bestimmt ganz anders vorgestellt. Kim Kardashian und Kanye West haben die vergangenen Nächte im Krankenhaus verbracht, da ihr Sohn ein Lungenentzündung hat.

"Mein kostbarer, kleiner Junge ist so stark! Nachdem ich drei Nächte im Krankenhaus verbracht habe und mein Baby mehrere Infusionen bekommen hatte und an Sauerstoffmaschinen angeschlossen war, war das Jahresende eine Herausforderung für uns", schrieb Kim Kardashian bei Instagram.

Für das Paar war es zunächst ein Schock, mittlerweile scheint es dem Kardashian-Spross aber wieder besser zu gehen. "Er ist zu Hause und es geht ihm besser. Er ist so belastbar. Ich bin mir sicher, dass er sagen wird, dass die Fahrt mit dem Krankenwagen cool war!", schreibt Kim weiter. Die Familie kann nun nach vorne blicken: In rund einem Monat soll die Schwester von Saint West geboren werden, die per Leihmutter zur Welt kommen soll.