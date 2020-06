Kim Kardashian: Trägt North West Kontaktlinsen?

Aber ist sie dieses Mal zu weit gegangen? Auf Instagram zeigte sie ein Foto von Nori mit anderer Augenfarbe!

Sofort gingen die Wogen hoch: Trägt das 21 Monate alte Mädchen etwa Kontaktlinsen? Eigentlich hat sie dunkelbraune Augen, auf den zwei Fotos sind sie blau und hellbraun. Kein Grund, einen Shitstorm loszutreten, findet ihre Mama Kim Kardashian: "Nein, das sind KEINE Kontaktlinsen!", stellte sie klar.

Das machte es erstmal nur ein wenig besser, weil der nächste Vorwurf auf dem Fuße folgte: Die Fans vermuteten sofort, dass Kim Kardashian die Augen mit Photoshop bearbeitet hat, so wie sie ihre eigenen Bilder auch retuschiert. Das hat sie inzwischen ebenfalls dementiert: "Ich bin mir nicht sicher, wer das Bild bearbeitet hat, aber es ist so süß. Aber nicht so süß wie mein braunäugiges Wölfchen!"