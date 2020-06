Kim Kardashian will nie wieder schwanger sein!

Aber so richtig happy ist die hochschwangere Reality Queen nicht, die Nebenwirkungen ihrer Schwangerschaft machen der Gattin von Rapper Kanye West offensichtlich sehr zu schaffen. In einem Gespräch mit Radiomoderator Ryan Seacrest gab Kim zu, dass sie nie wieder schwanger sein will.

Die werdende Mutter klagt: „Ich denke manchmal, dass die Leute wohl denken, dass ich undankbar für meine Schwangerschaft bin. Es war wirklich schwer für mich, nochmals schwanger zu werden, aber am Ende des Tages muss das ja nicht heißen, dass ich es mögen muss.“ Und auch die Zukunft liegt ihr schwer im Magen: „Mein Mann braucht viel Aufmerksamkeit, jedes Kind braucht viel Aufmerksamkeit, ich arbeite viel und will jedem gleich viel Aufmerksamkeit schenken.“ Möglicherweise jammert die gute Kim da auf etwas hohem Niveau….