Kim Kardashian zeigt sich nackt ohne Photoshop!

Doch nun gibt es tatsächlich Kim pur zu bewundern. Für "Keeping Up With The Kardashians" wurde mit der Kamera auf das Nacktshooting draufgehalten.

Damit die Fans der Reality-Queen schon mal einen kleinen Eindruck vorab bekommen, hat die fürsorgliche Mama von Kim Kardashian einen kurzen Ausschnitt via Instagram geteilt.

Mittlerweile ist auch enthüllt, warum Frau Kardashian immer wieder blank zieht. Das hat mit ihrer Familienplanung zu tun, wie sie selbst erklärt: "Wenn ich bald wieder schwanger werde, verändert sich mein Körper komplett. Deswegen mache ich diese Nacktfotos."