Kim Kardashians Brautkleid kommt von Vera Wang

Nun wissen wir, dass Kim Kardashian ihr eigenes Brautkleid bei Vera Wang aussuchte.

Vera Wang ist für ihre Brautkleider bekannt. Nicht nur das Charlotte in "Sex And The City" in einem Brautkleid von ihr heiratete, auch Uma Thurman und Alica Keys traten in einem Brautkleid von Vera Wang vor den Altar. Kim Kardashian sagte in ihrem Blog: "Seit langer Zeit ist Vera eine gute Freundin der Familie und seit Jahren schon haben wir über diesen Moment gesprochen. Als es dazu kam, wer mein Hochzeitskleid designen wird, war sie die erste Person, an die ich dachte. Kein anderer Designer designt, wie sie es tut."

Wie das Brautkleid von Kim Kardashian aussehen wird, ist noch geheim.