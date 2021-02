Name: Kim Riekenberg

Geburtsdatum: 09.09.1994 (Alter: 26 Jahre)

Sternzeichen: Jungfrau

Herkunft: Melle, Niedersachen

Größe: 1,79 Meter

Beziehungsstatus: Vergeben

In Corona-Zeiten muss man kreativ werden, das gilt auch für Topmodels und ihresgleichen. Die Jobs in New York City und Co. sind aktuell leider rar. Umso besser, dass sich die Zuschauer bei "Let's Dance" 2021 mit Kandidatin Kim Riekenberg über die Teilnahme eines echten Topmodels freuen können. "Normalerweise tanze ich auf internationalen Sets für Fotoshootings durchs Bild. Dieses Jahr stelle ich mich einer neuen Herausforderung: Ich werde mein Tanzbein für die neue 'Let's Dance'-Staffel schwingen", verkündet die 26-Jährige vorfreudig gegenüber RTL. Stolze acht Jahre Ballett-Erfahrung werden ihr dabei helfen nach den Sternen zu greifen, doch Kim Riekenberg hat noch weit mehr auf dem Kasten. Wir verraten euch, was das ist und wie sie privat lebt...