Kim Virginia: Affäre mit Fabio Knez! Dabei hat er eine Freundin

Bei einem Livestream im Hotel lüftete Kim ein pikantes Geheimnis. Sie war auch mit einem anderen "Dschungelcamp"-Bewohner intim: Fabio Knez (30). Er war gemeinsam mit Kim und Mike bei "Are You The One". Dort lernte er seine aktuelle Freundin Darya Strelnikova (30) kennen. Klar, dass sie ihren Liebsten nach Australien begleitet hat. Doch beim Fremdgehen versteht die ehemalige "GNTM"-Kandidatin keinen Spaß. "Keine, die reingeht, hat die Liga, die ich habe", stellte sie bereits gegenüber der "Bild" klar. "Was da im TV-Busch rumläuft, ist keine Konkurrenz für mich. Das weiß Fabio genau."