Kind (4) erleidet Stromschlag an Discounter-Kasse - tot!

Ein Vater ging in Hamburg mit seinem Kind in einen Supermarkt. Plötzlich bricht der 4-Jährige zusammen - mit tödlichen Folgen!

Das Kind erlitt einen Stromschlag an der Kasse. Einen Tag später ist der 4-Jährige gestorben. Der Fall ereignete sich im Jahr 2016. Nun hat der Prozess begonnen. Den Supermarktleitern wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Strom floss in die Kasse

Offenbar wurde die Stromleitung für einen LED-Trafo unsachgemäß angebracht, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Der Strom sei dadurch direkt in die Kasse geflossen. "Unser Jonathan hat uns immer wachgehalten. Er war klug und fortgeschritten für sein Alter. An dem Tag war er happy und glücklich", sagt sein Vater.

"Ich schob den Einkaufswagen zur Kasse. Jonathan stand auf dem Brett für Getränkekisten. Dann sah ich wie sein Kopf auf dem Arm absackte, eine Hand umfasste das Geländer an der Kasse. Er konnte sich nicht bewegen. Ich bekam auch einen Stromschlag an der Stange. Dann zog ich ihn von dem Geländer weg. Es kam kein Ton von ihm. Seine Augen waren weit aufgerissen. Er atmete noch dreimal ganz schwer", sagt ein Verwandter in der "Bild". Bisher wollten sich die Betreiber des Supermarktes nicht zu den Vorwürfen vor Gericht äußern.