Sachsen: Kind (1) stürzt in Bach - tot!

In Sachsen hat sich eine schreckliche Tragödie ereignet. In Königswalde ist ein einjähriger Junge in einen Bach gestürzt und gestorben.

Die Mutter hatte den Notruf gewählt, nachdem sie ihren Sohn vermisst hat. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Die Feuerwehr rückte sofort mit einem Großaufgebot an – eine Wärmebildkamera, ein Fährtenhund und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz.

Da sich das Haus in der Nähe des Wassers befand, wurde die Suche dort sofort angesetzt. Nach rund einer Stunde haben die Einsatzkräfte das Kind gefunden. Zu dem Zeitpunkt war der 1-Jährige noch am Leben, soll dann aber kurz danach in einem Krankenhaus verstorben sein. „Ein Kriseninterventionsteam betreut derzeit die Eltern“, erklärte eine Sprecherin in der „Bild“.