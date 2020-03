Kinderbuchautor Tomie dePaola ist tot!

Tomie dePaola ist tot! Am vergangen Montag ist der Kinderbuchautor im Alter von 85 Jahren verstorben! Seine Fans sind in großer Trauer!

Tomie dePaola verstarb nach Operation

Wie "Associated Press" berichtet, war der Tomie dePaola gestürzt, weshalb er sich einer Operation unterziehen musste. Sein Literaturagent erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur, dass es bei dem Eingriff zu Komplikationen gekommen sein soll, an denen dePaola am Montag verstarb. Er hinterlässt weder eine Frau noch Kinder.

Tomie dePaola war ein Urgestein in der Literaturwelt

Schon in den 60er Jahren begann Tomie dePaola Bücher zu illustrieren und zu schreiben. Besondere Bekanntheit erlangte er durch sein Werk "Strega Nona", das er 1975 veröffentlichte und welches ein Jahr später mit dem amerikanischen Literaturpreis Caldecott Medal ausgezeichnet wurde. In vielen seiner Geschichten ließ sich Tomie durch seine eigene Familie inspirieren. So handelt das Buch "The Baby Sister" über die Geburt seiner jüngsten Schwester.

