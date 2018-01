Kinderstar Doreen Tracey ist tot!

Doreen Tracey war bereits ein Mousketeer im Mickey Mouse Club, als Justin Timberlake, Christina Aguilera und Britney Spears noch gar nicht auf der Welt waren. Jetzt trauert die Welt um den Star. Denn wie bekannt wurde, ist Doreen Tracey jetzt im Alter von 74 Jahren verstorben.

Doreen Tracey jetzt im Alter von 74 Jahren verstorben. imago

Doreen Tracey starb an einer Lungenentzündung

Doreen Tracey kämpfte zwei Jahre lang gegen eine Krebserkrankung. Doch am Ende starb sie an den Folgen einer Lungenentzündung. Familie und Fans sind in großer Trauer.

Doreen Tracey war ein Original-Mouseketeer

Schon im Jahr 1955 bekam Doreen Tracey ihre Rolle beim Mickey Mouse Club, da war sie 12 Jahre alt. Vier Jahre lang trat sie als Mouseketeer auf. 1956 bekam sie eine Rolle im Disneyfilm "Westward Ho the Wagons!"

Nach ihrer Schauspielkarriere arbeite Doreen Tracy außerdem als Presseprecherin. Doch Disney blieb sie immer treu und trat auch Jahre später noch Reunion Shows auf.