Kinderüberraschung! "Unter Uns"-Star Sarah Stork ist schwanger

Nun ist Sarah plötzlich und unerwartet schwanger geworden.

"Schon bald werde ich eine junge, alleinerziehende Mutter sein. Ich bin jetzt im sechsten Monat und freue mich wahnsinnig auf mein Baby!"

Das Geschlecht des Kindes möchte Sarah Stork nicht verraten, genau wie die Identität des Vaters.

Aufhören bei "Unter Uns" kommt für sie trotz Baby nicht in Frage. Für das Angebot der Vorabendserie hat sie vor gut einem Jahr die USA verlassen. Nun folgt der Umzug nach innerhalb Kölns. Einen Plan für nach der Entbindung hat die 26-jährige Schauspielerin auch schon.

"Ich ziehe jetzt näher an die Ossendorfer Studios, werde mir aus Amerika ein Au-Pair-Girl engagieren und kann mich so bestmöglich auch in den Drehpausen um mein Baby kümmern."