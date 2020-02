Kirk Douglas mit 103 Jahren verstorben!

Große Trauer in ! Schauspieler schloss in der Nacht auf Donnerstag für immer seine Augen. Sein Sohn teilt die emotionale Botschaft via " " mit seinen Fans.

Michael Douglas verabschiedet sich von seinem Vater

"In großer Trauer verkünden meine Brüder und ich, dass Kirk Douglas uns heute im Alter von 103 Jahren verlassen hat. Für die Welt sei er eine Legende gewesen, ein Schauspieler aus dem goldenen Film-Zeitalter. "Aber für mich und meine Brüder Joel und Peter war er einfach nur Dad", heißt es unter anderem in dem Post, in dem Michael Douglas den Tod seines Vater bekannt gibt. Liebevoll ergänzt er: "Dad, ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz, dein Sohn zu sein."

Kirk Douglas wurde durch "Spartacus" bekannt

Kirk Douglas spielte insgesamt in rund 80 Filmen mit. Er arbeitete mit Regisseuren wie Billy Wilder, Howard Hawks, Otto Preminger und Elia Kazan. Große Bekanntheit erlangte er durch die Rolle des Sklavenführers in "Spartacus". Die Filmakademie verlieh ihm 1996 einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Nach einem Schlaganfall im gleichen Jahr zog sich Kirk weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Im vergangen Jahr erklärte er noch: "Ich dachte nie, dass ich über 100 werde, aber ich verkrafte es schon."

