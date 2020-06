Kirstie Alley und John Travolta drehen wieder gemeinsam!

24 Jahre ist das jetzt her. Ende des Jahres kommt es nun endlich zu einer Reunion der beiden Darsteller.

Denn laut "Deadline" soll John Travolta in Kirsties Show "Kirstie" einen Gastauftritt haben. Die Staffel startet am 4. Dezember in den USA, der 59-Jährige wird allerdings nicht gleich in der ersten Folge auftauchen.

Und auch wenn Travoltas Szene erst Anfang nächsten Monats gedreht wird, kann der Schauspieler es jetzt schon kaum abwarten, wie er in einem Statement verkündete: "Ich bin so aufgeregt wieder mit Kirstie zu arbeiten, zusätzlich zu so viel Talenten in der Show. Es ist immer ein Geschenk von Leuten umgeben zu sein, die du so sehr respektierst - sowohl persönlich als auch beruflich."

Seiner Kollegin Kirstie geht es da nicht anders. Auch sie kann die Wiedervereinigung vor der Kamera kaum abwarten, wie sie per Twitter mitteilte: "John Travolta wird in unserer neuen Show 'Kirstie' dabei sein. Sooo aufgeregt wieder mit ihm zusammenzuarbeiten! Wir werden so viel Spaß haben!"

Und wenn beide so viel Freude an der gemeinsamen Sache haben, dann kann am Ende ja eigentlich nur etwas Gutes dabei rauskommen...