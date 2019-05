Kit Harington: Alkohol-Absturz! Er weist sich selbst in Klinik ein

Große Sorge um "Game of Thrones"-Star Kit Harington! Der Schauspieler hat sich selbst in eine Spezialklinik eingewiesen...

Der Schock sitzt immer noch tief! Nach acht spektakulären Staffeln endete Mitte Mai "Game of Thrones" endgültig. Doch nicht nur die Fans leiden unter dem Aus, sondern auch Jon Snow-Darsteller Kit Harington.

Kit Harington kämpft gegen die Alkoholsucht

Kit geht es momentan sogar so schlecht, dass er sich professionelle Hilfe gesucht hat. Sein Sprecher bestätigte jetzt gegenüber dem amerikanischen Portal "E! ", dass der 32-Jährige nach den Dreharbeiten in einer Spezialklinik in Connecticut seine Probleme aufarbeiten will. Er hat immer wieder mit starken Gefühlsausbrüche und seiner Alkoholsucht zu kämpfen.

Kit Harington & Rose Leslie: Ehe-Aus nach 159 Tagen?

Bye Bye Showbiz!

Bereits im März kündigte Kit auf der "Walker Stalker Con" in Berlin seine Auszeit an. "Es wäre nicht klug, jetzt direkt den nächsten Job anzunehmen. Meine Frau und ich werden einfach etwas Zeit in London verbringen, in unseren eigenen vier Wänden", erklärte er.

Seit Juni letzten Jahres ist Kit mit Schauspielerin Rose Leslie verheiratet. 2012 lernten sich die beiden am Set von " " kennen.