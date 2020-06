Klaas Heufer-Umlauf: Das Baby ist noch nicht da

Zu Unrecht, wie der Moderator jetzt mitteilte.

Die Geburt stehe in wenigen Wochen an und das Paar fiebere ihr entgegen. "Wir freuen uns wahnsinnig drauf", heißt es in einem offiziellen Statement des 29-Jährigen.

Wann das Baby das Licht der Welt erblicken wird, ist nicht bekannt.

Klaas Heufer-Umlaufs Kollege Joko Winterscheidt (34) hat also noch etwas Zeit, sich etwas für die Geburt zu überlegen. Denn dass das Baby seines Freundes und Kollegen in irgendeiner Form in die Show der beiden, "Circus Halligalli", integriert wird, dürfte wohl sicher sein.