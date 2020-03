Klau den Frühlings-Look von Cathy Hummels!

Der Frühling steht vor der Tür! Doch was zieht man an? Cathy Hummels zeigt unsas perfekte Frühlings-Outfit!

Wir lassen den Winter hinter uns und sind bereits in Frühlingsstimmung! Fehlt nur noch das richtige Outfit! hat den Dreh bereits raus und überrascht uns mit ihrem Spring-Look!

Cathy Hummels kombiniert Fransen-Pulli mit Boyfriend-Jeans

Via " " teilt Cathy nun ein Foto von sich, das regelrecht nach Frühling ruft. Die ersten Sonnenstrahlen haben die Power-Frau nach draußen gelockt und Cathy entschied sich für ihren Ausflug für einen ganz besonderen Look. Die kombiniert nämlich einen Fransen-Pulli in einem frühlingshaften beige-Ton mit einer Boyfriend-Jeans, die sie an den Knöcheln hochgekrempelt hat. Abgerundet wird der Look von Cathy mit weißen Sneakers, die ihrem Style definitiv den letzten Schliff verpassen. Eine absolut gelungene Kombi, für die Cathy auch von ihren Fans gefeiert wird!

Cathys Anhänger sind begeistert

Wie unter dem Post der Beauty deutlich wird, hat sie mit ihrem Look bei ihrer Community voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Du bist so wunderschön! Ich liebe dein Outfit! Darf ich fragen, wo du diesen Wahnsinns Pulli gekauft hast?" sowie "Hammer mega hübsche Frau und Supermodel". Mehr Fan-Begeisterung geht absolut nicht! Ob uns Cathy in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Looks dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...

Auch Hemdjacken sind dieses Jahr voll angesagt!