Klau den Herbst-Look von Rebecca Mir!

Rebecca Mir und Mode gehören zusammen, wie Herbst und fallende Blätter! Dies zeigt nun auch der neuste Look der Beauty, der uns in die perfekte Spätsommer-Stimmung versetzt...

ist bekannt für ihren einmaligen Modegeschmack! Immer wieder ist die zu sehen, wie sie in ihren atemberaubenden Outfits einen Hammer-Auftritt nach dem nächsten hinlegt. Mit ihrem neusten Look schlägt sie nun jedoch alle Rekorde! Der Grund: Rebecca vereint in ihrem Outfit sommerliche Leichtigkeit mit schönen Herbst-Tönen!

Rebecca Mir: Sommerlicher Herbst-Look!

Via teil Rebecca nun einen Schnappschuss von sich der zeigt, dass man sich auch im Herbst vom noch nicht verabschieden muss. So postet sie ein Foto von sich in einem rot-weiß-gemusterten Kleid, welches sich zwar perfekt an die Blätterfärbung anpasst, dennoch absolut sommertauglich ist. Das dieser Look von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Rebecca Mir: Ihre Fans sind begeistert!

Wie unter Rebeccas Post deutlich wird, hat sie mit ihrem Ensemble bei ihren treuen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese das Foto der Beauty mit Komplimenten wie: "Wow wunder hübsches Kleid für eine wunder hübsche Frau" sowie "Wie immer wunderschön". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Wer von Rebeccas Look genauso begeistert ist, wie ihre Fans, kann ihn hier ganz einfach nach-shoppen! Viel Spaß dabei!