Klau den Leo-Look von Jana Ina Zarrella!

Der Leo-Look ist so gut wie immer angesagt! Auch Model ist ein echter Fan des Animal-Prints! Via zeigt sie uns nun ihre neuste Leo-Kombi und lässt damit definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen!

Klau den Look von Victoria Swarovski!

Jana Ina Zarrella trägt Leo und Mini

Das Jana Ina Zarrella eine echte Fashionista ist, ist absolut nichts Neues. Auch mit einem ihrer jüngsten Looks beweist die , dass sie einfach alles tragen kann. So teilt Jana Ina nun ein Foto mit ihren Fans, auf dem sie sich in ihrem angesagten Leo-Outfit präsentiert. Jana Ina trägt dabei ein schlichtes Leo-Shirt und kombiniert dazu einen sexy Minirock in Lederoptik. Knallrote Fingernägel und eine Leo-Sonnenbrille runden ihren Look perfekt ab. Das so ein Outfit von ihrer treuen Community nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Die Fans von Jana Ina lieben ihren Leo-Look

"Schönes Outfit", "toller Look" sowie "sehr schick" sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post der Beauty finden lassen. Jana Ina hat also mit ihrem Look bei ihren Followern voll ins Schwarze getroffen! Einfach tierisch!

Wenn dir der Look von Jana Ina genau so gut gefällt wie ihren Fans, haben wir hier ein paar tolle Pieces für dich zusammen gesucht! Viel Spaß beim Shoppen!

Die coole Sonnenbrille im 60s-Style gibt es bei Amazon zu kaufen:

Auch About You hat eine stylische Leo-Brille im Angebot. Dieses Teil mit schicken Holzbügeln gibt's für ca. 70 Euro hier:

Perfekt für warme Tage! Die Leo-Bluse von Triangle sitzt schön luftig-locker und passt sowohl zum lässigen Office-Look als auch zum Party-Abend mit den Mädels. Das Teil gibt es bei About You für ca. 60 Euro.

Jana Ina rundet ihren Look perfekt mit einem hellen Rock ab. Hier gibt's das Teil zum Nachshoppen bei About You!

Wenn du es lieber etwas schlichter magst, dann ist dieser elegante Lederrock von Edited genau das Richtige! Den gibt es für ca. 90 Euro bei About You.

