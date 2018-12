Reddit this

Klau den Look von Amal Clooney!

Wow! Was für ein Auftritt, liebe Amal Clooney!

Gestern war dabei zu sehen, wie sie zu Gast bei der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo unter den anderen Anwesenden Platz nahm. Das Amal dabei nicht lange unentdeckt blieb, verdankte sie vor allem ihrem traumhaften Look, mit dem sie definitiv ALLE Blicke auf sich zog...

Klau den Look von Kim Kardashian!

Amal Clooney besticht durch ihr feuerrotes Kleid

Zur Verleihung des Friedensnobelpreises entschied sich Amal für ein feuerrotes Ensemble, welches nicht nur ihre Figur perfekt in Szene setzte, sondern ebenfalls mit ihrem Teint harmonierte. Der farblich passende Taillen-Gürtel sowie ihre Schuhe und Handtasche in nude-Tönen rundeten ihren Look t ab. Doch damit nicht genug! Amal überraschte ebenfalls mit einer neuen Frisur!

Amal besticht in ihrem feuerrotem Kleid: WENN

Amals wilde Mähne

Obwohl die schöne Frau von eigentlich dafür bekannt ist, dass sie auf dem "Red Carpet" ihre Haare stets perfekt gestylt trägt, erschien sie zur gestrigen Preisverleihung mit ungewohnt wilder Mähne. Die Frisur von Amal lockerte dadurch nicht nur ihren Business-Look auf, sondern zeigte ebenfalls, dass Amal einfach jeden Haar-Style tragen kann. Wer von Amals Style ebenfalls nicht genug bekommen kann, hat hier die Möglichkeit, ihn ganz einfach "nach zu shoppen". Viel Spaß!