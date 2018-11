Klau den Look von Annemarie Carpendale!

Power-Frau zeigt auch nach der Geburt ihres süßen Babys regelmäßig, wie sexy eine frischgebackene Mami aussehen kann. Einer ihrer neusten Looks schlägt nun jedoch alle Style-Rekorde!

Klau den Look von Sarah Lombardi!

Annemarie im Minirock und mit High Heels

Via " " teilt Annemarie nun einen Schnappschuss, der die in einem absoluten "wow"-Outfit zeigt. Zu einem Minirock in blassem Bordeauxrot komponiert die "taff"-Moderatorin High Heels, die ihre meterlangen Beine perfekt in Szene setzten. Durch ihre Blümchenbluse ist der sexy Look auch absolut alltagstauglich. Das dieser modische Volltreffer von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Annemaries Fans lieben den Look

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Annemarie mit ihrem Outfit alles richtig gemacht. So kommentieren ihre Follower: "Wunderschön siehst du aus" sowie "Puuuh diese Beine". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum.

Wer sich "Look Like" Annemarie stylen möchte, hat hier die Möglichkeit das Outfit der Beauty ganz einfach "nachzuschoppen". Viel Spaß!