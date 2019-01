Reddit this

Klau den Look von Ashlee Simpson!

Na das ist mal ein echter Hammer-Look! Obwohl in Los Angeles, im Vergleich zu heimischen Gefilden, auch im Januar eher milde Temperaturen herrschen, präsentiert uns Ashlee Simpson den perfekten Mantel-Style, der auch bei uns absolut tragbar ist!

Klau den Look von Amal Clooney!

Ashlee Simpson setzt auf den Teddy-Coat

Die neusten Schnappschüsse von Ashlee Simpson zeigen, wie die vor Kurzem dabei "get spotted" wurde, wie sie bei einem Bummel durch Los Angeles die ersten Sonnenstrahlen des neuen Jahres genoss. Ihr legeres Outfit und ihrer XXL Sonnenbrille lassen dabei vermuten, dass Ashlee scheinbar inkognito bleiben wollte - ohne Erfolg. Vor allem ihr Teddy-Coat sorgte für ein regelrechtes Paparazzi-Blitzlichtgewitter...

Ashlee Simpson schwört auf den trendy Teddy Coat : WENN

Der Style von Ashlee Simpson inspiriert ihre Fans

Für ihren Ausflug durch die "Stadt der Engel" entschloss sich Ashlee für einen stylischen Teddy-Coat, den sie mit einer Leggins, einem oversized Hoddie sowie einem edlen Gucci Rucksack kombinierte. Aschlee sorgt damit nicht nur für die perfekte Style-Kombi, sondern gibt ihren Fans ebenfalls die Möglichkeit, den kuscheligen Winter Look -passend zur Jahreszeit- ganz einfach nachzustylen. Wer von Ashlees Teddy-Coat-Style also genau so begeistert ist, wie wir, kann ihn hier ganz einfach "nach shoppen". Viel Spaß dabei!