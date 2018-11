Reddit this

Klau den Look von Cathy Hummels!

Wow! Dieser Look von Cathy Hummels inspiriert regelrecht zum nachstylen!

ist nicht nur Power-Mami und Karriere-Frau, sondern hat auch das goldrichtige Gespür, wenn es um geht. So auch ihr neuster Look, bei dem Cathy erneut zeigt: Sie weiß, was sie tragen kann. Doch wo kann man die tollen Teile der ersteigern?

Klau den Look von Heidi Klum!

Cathy Hummels geht kariert durch den Herbst

So farbenfroh wie der Herbst, ist nun auch Cathy Hummels mit ihrem karierten Mantel unterwegs. Die Beauty zeigt mit ihrem herbstlichen Style, dass Kariert nicht immer kleinkariert bedeutet. Zu ihrem fransigen Mantel kombiniert die Schönheit Stiletto Ankle Boots und rundet ihr Outfit mit einer knalligen Hermès Birkin ab. Das so ein Wow-Style von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Ihre Fans lieben ihren Look!

Wie via " " deutlich wird, hat Cathy mit ihrem Syle voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren ihre treuen Follower: "Mit dir ist jeder graue Tag bunt" sowie "Witzige Jacke! Macht auf jeden Fall Laune bei dem grauen Wetter!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Doch damit nicht genug! Wer von Cathys Outfit genauso begeistert ist wie wir, kann es hier ganz einfach nachstylen! Viel Spaß beim Shoppen!