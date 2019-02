Klau den Look von Daniela Katzenberger!

ist noch nur eine echte Power-Frau, sondern hat auch in Sachen einiges zu bieten. Auch wenn sich Dani ihren Fans gerne mal im "Schlapper"-Look präsentiert, ist ihr Händchen für Fashion definitiv nicht zu unterschätzen. Dies zeigt zumindest einer ihrer neusten Looks…

Daniela Katzenberger setzt auf Strick mit Overknees

Für die Eröffnung des Frozen Stores von Kinder Ice Cream schmiss sich Dani mal wieder ordentlich in Schale und zeigte dabei, dass auch ein Winter-Look absolut sexy sein kann. Zu einem Strickkleid in beige kombinierte die Katze eine farblich passende Mütze. Gekrönt wurde ihr Look mit sexy Overknees, die ihre Beine perfekt in Szene setzten. Das auch ihre Fans von dem Style der Katze absolut angetan sind, wird vor allem anhand der Follower-Kommentare bei " " deutlich...

Danis Fans lieben ihren Look

Wie unter dem Post der Katze deutlich wird, hat sie mit ihrem Outfit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren ihre Follower: "Du bist so Wunderschön! Ich liebe dich Und Lucas ihr seit ein Traumpaar...." sowie "Du siehst wunderschön aus! Ludwigshafen ist stolz auf dich wir stehen immer hinter dir! Du bist was Besonderes lass die Leute reden, höre gar nicht hin! Grüße aus Ludwigshafen." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Doch damit nicht genug! Wer Danis Style nachkaufen möchte, hat hier die Möglichkeit dazu! Viel Spaß!