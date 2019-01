Klau den Look von Hailey Bieber!

Hailey Bieber dient für eine Vielzahl ihrer Fans, als das ABSOLUTE Fashion-Vorbild schlecht hin! Doch wie schaffst du es, dich wie Hailey zu stylen? Wir haben ein wenig für dich gestöbert und den perfekten Hailey-Look zusammengestellt!

Haileys perfekter Mix aus sportlich und elegant

Bei einem Blick auf Haileys " "-Account wird schnell deutlich: Hailey ist ein wahres Fashion-Allround-Talent! Ob sportlich, oder in großer Abendrobe: Hailey gibt immer eine Bomben-Figur ab. Ein Look der hat es uns dabei allerdings ganz besonders angetan. Wir waren davon sogar so begeistert, dass wir dir diesen nicht vorenthalten wollten!

Hailey präsentiert sich verwegen

Via "Instagram" teilt Hailey einen Schnappschuss mit ihren Fans, der sie in einer sexy Lederjacke und Boyfriend-Jeans zeigt. Dazu kombiniert die schöne Frau von ein knappes Sports-Tank in orange. Ihre Haare trägt sie zu einem strengen Zopf nach hinten gekämmt. Gekrönt wird Haileys Look mit einer XXL-Retrobrille! Mehr Hotness geht kaum! Doch damit nicht genug...

Wer von Haileys Style genauso begeistert ist wie wir, kann ihn hier ganz einfach nach-stylen. Viel Spaß dabei!