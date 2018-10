Klau den Look von Heidi Klum!

Bei den "AMA's" zeigte sich gestern Abend von ihrer sexy Seite! Die entschloss sich zu dem Anlass für ein Kleid der Designerin Lorraine Schwartz und ließ damit nicht nur alle Fashion-Herzen höher schlagen!

Heidi Klum: Netz meets Fransen

Wie Heidi gestern Abend mit ihrem Kleid bewies, kann auch ein Stil-Mix absolut Bombe aussehen. Das Ensemble der Model-Mama bestand nämlich nicht nur aus sexy Netz-Details, sondern ebenfalls aus Fransen à la Wild West. Ein "Wow-Auftritt" war ich dadurch garantiert. Durch ihre meterhohen Riemchensandalen konnten ihre -Anhänger ebenfalls ein Blick auf Heidis perfekt pedikürten Füße werfen und feststellen, dass auch Heidis Nagellack perfekt auf ihr Outfit abgestimmt war. Ganz nach dem Motto: Black is beautiful! Das so ein Auftritt nicht lange unkommentiert bleibt, ist also kaum verwunderlich!

Klau den Look von Sarah Lombardi!

Heidi Klum: Ihre Fans lieben ihren Look!

Via " " haben Heidis Fans ebenfalls die Möglichkeit, einen Blick auf Heidis Traum-Kleid zu werfen. Das sie davon noch mehr als begeistert sind, wird vor allem anhand der Post-Kommentare deutlich. So schreiben ihre Follower: "Ach Heidi du süße Maus" sowie "Mega cooles Kleid, du bist so fesch!!!" Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Wer jetzt von Heidis Klums Look so begeistert ist, dass er ihn selber tagen möchte, hat hier die Möglichkeit ein paar Pieces nachzukaufen - viel Spaß!