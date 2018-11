Klau den Look von Herzogin Kate!

Gestern waren alle Augen auf Großbritannien gerichtet. feierte seinen 70. Geburtstag und ließ damit alle Royalisten-Herzen höher schlagen. Doch auch schon vor dem großen Event sorgte die königliche Familie mit einem süßen Schnappschuss für jede Menge Schlagzeilen. Ganz vorne mit dabei: . Die verzauberte in einem Look, der regelrecht zum Nachahmen einlädt...

Herzogin Kate zeigt sich in süßem Pünktchen-Look

Via " " teilte der Hof gestern zwei Fotos der königlichen Familie, bei dem zu sehen ist, wie sehr sich die Windsors über den Geburtstag von Prinz Charles freuen. Vor allem die Tatsache, dass Prinz Louis -der jüngste Sohn von Kate und William- auf dem Schnappschuss zu sehen ist, löste eine regelrechte Euphorie-Welle aus. Aber auch Kate sorgte in ihrem Outfit für jede Menge Aufsehen. Die Beauty präsentierte sich nämlich in einem blau-weiß gepunkteten Kleid, was in vielen royal Fans einige Erinnerungen hervorruft.

Herzogin Kate trägt Lady Dianas Look

Wer bei Kates Outfit genau hinschaut, merkt schnell, dass Lady Di der Frau von ein weiteres Mal als Style-Vorbild gedient haben muss. Auch Lady Di zeigte sich in den frühen Jahren ihrer Ehe mit Charles in einem Pünktchen-Kleid, welches dem von Kate zum Verwechseln ähnlich sieht. Einfach nur rührend! Wer von dem Look der royalen Damen genauso begeistert ist, wie wir, kann ihn hier ganz einfach nach-shoppen - viel Spaß!