Klau den Look von Herzogin Kate: Dieses Kleid kostet nur 18 Euro!

ist eine wahre Schnäppchenjägerin! Schon des Öfteren war die dabei zu sehen, wie sie in günstigen Looks zu öffentlichen Auftritten erschien. Mit ihrem neusten Auftritt schlägt sie jedoch alle Preis-Rekorde...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt brechen ihre Zukunftspläne über ihnen zusammen!

Herzogin Kate erscheint im Kleid für 18 Euro

Bei den Windsors ist aktuell ordentlich was los. Erst letzte Woche sorgten Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Austritt aus dem Königshaus für ordentlich Wirbel in der royalen Familie. Um so schöner somit, dass Herzogin Kate in den turbulenten Zeiten für etwas Normalität sorgt - zumindest was ihren Look anbelangt. Bei einem Auftritt mit in Bradford trug Herzogin Kate nämlich nun ein Kleid, welches vor allem die Herzen aller Sparfüchse höher schlagen ließ…

Auf diese Marke schwört Herzogin Kate

In Bradford erschien Herzogin Kate jetzt in einem Kleid der Modemarke "Zara" und bewies dadurch erneut, dass sie nicht nur auf teure Designer-Klamotten schwört. Doch damit nicht genug! Ihr Outfit, welches durch das Hahnentrittmuster und Schluppe perfekt zu dem Stil der Herzogin passt, ist aktuell für 18 Euro erhältlich. Während das Kleid sonst 105 Euro kostet, ist es momentan um 70 Prozent reduziert. Wow! Was für ein Preis-Hammer! Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die Herzogin ein Stück der Marke "Zara" trägt. Schon des Öfteren war Kate in "Zara"-Pieces zu sehen und sah damit stets umwerfend aus!

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?