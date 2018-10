Klau den Look von Herzogin Meghan!

In der Vergangenheit sorgte Herzogin Meghan bei dem ein oder anderen Termin bereits für einen echten Hingucker-Auftritt! Ihr neuster Look setzt jetzt noch einen oben drauf! Der Grund: Meghan zeigt, dass sie auch vor "Lack und Leder" nicht halt macht!

Na dieses Outfit ist mal gewagt! Das Herzogin Meghan mit ihren Looks den anderen Roylas einige Hotness-Schritte voraus ist, ist absolut nichts Neues. Ihr neustes Ensemble schlägt nun jedoch alle Sexy-Rekorde!

Klau den Look von Herzogin Kate

Herzogin Meghan erscheint im sexy Lederrock

Bei einem ihrer jüngsten Auftritte zeigte Meghan jetzt, wie verrucht auch ein Royal sein kann. Zur Eröffnung der "University of Chichester's Engineering and Digital Technology" erschien die in einem sexy Midirock, der ihre Figur perfekte in Szene setzt! Doch damit nicht genug! Wie auf den Bildern deutlich wird, entschied sich Meghan für eine Variante aus grünem Leder. Heißer geht kaum!

Herzogin Meghan in ihrem sexy Leder-Skirt: Picture Alliance

Hier kannst du den Look von Herzogin Meghan nachkaufen

Da Meghans Rock von Hugo Boss nicht für jede Fahsionista erschwinglich ist, haben wir für euch ein wenig recherchiert und hier ein paar coole Pieces zusammengestellt, durch die ihr den Look der Herzogin perfekt kopieren könnt! Viel Spaß beim Shoppen!