Jubel- für alle -Fans! Wer jetzt noch das Lieblings-Sonnenbrillenmodell der Herzogin im tragen möchte, sollte nun unbedingt zuschlagen!

Das ist die Lieblings-Sonnenbrille von Herzogin Meghan

Bei ihrer Baby-Party im Februar in New York war Herzogin Meghan erstmals mit dem It-Piece zu sehen. Die schöne Frau von Prinz Harry trug das Modell zu einem Total-Black Look und schütze sich so vor dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi. Das nach so einem Wow-Auftritt die Sonnenbrille nur kurze Zeit später ausverkauft war, ist also kaum verwunderlich. Doch jetzt die Überraschung!

Die Sonnenbrille ist zum Schnäppchenpreis erhältlich

Das exakte Sonnenbrillenmodell der Herzogin kann nun für knapp 65 Euro von Le Specs geshoppt werden. Das Modell "Air Heart" ist somit nicht nur ein Must Have für alle Meghan Fans, sondern ebenfalls ein echter Preisknaller. In dem Sinne: Viel Spaß beim Nach-Shoppen!

