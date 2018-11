Klau den Look von Kim Kardashian!

hat in Sachen ihre ganz eigenen Vorstellungen. Die war bereits des Öfteren dabei zu beobachten, wie sie in krassen Styles nicht nur auf dem "Red Carpet" für ordentlich Gesprächsstoff sorgte, sondern auch im Alltag den ein oder anderen Fashion-Skandal auslöste. Bei diesem Look ist diesmal jedoch alles anders...

Klau den Look von Heidi Klum!

Kim Kardashian im "all-over-grey-Style"

Via " " teilt Kim nun einen Schnappschuss mit ihren Fans, der sie von einer ganz anderen Mode-Seite zeigt. Während Kim sonst mit auffälligen Style-Kombis ihren Mode-Alltag rockt, ist sie diesmal in einem "all-over-grey-Ensemble" zu sehen. Kim kombiniert zu einer engen Leggins in grau, farblich passende Stiefeletten sowie einen grauen Pullover mit grauer Jacke. Selbst Kims Handy-Hülle ist farblich abgestimmt. Was für ein Hammer-Outfit. Das auch ihre Fans von Kims Style absolut begeistert sind, wird vor allem anhand der Fan-Kommentare deutlich.

Kims Fans sind von ihrem Look begeistert

Wie unter dem Post von Kim deutlich wird, hat sie mit ihrem Look bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Einfach unglaublich" sowie "Du siehst unbeschreiblich aus." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Wer von Kims Look genauso begeistert ist, wie ihre Fans, kann ihn hier ganz einfach nach-shoppen! Viel Spaß!