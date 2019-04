Reddit this

Klau den Look von Königin Máxima!

Was für ein königlicher Auftritt! Beim Königstag zu Ehren ihres Ehemannes König Willem-Alexander schlägt Königin Máxima alle Fashion-Rekorde!

Wow! Dieser Look kann sich sehen lassen! Das Königin Máxima ein absolutes Händchen für hat, ist definitiv nichts Neues. Bei ihrem jüngsten Auftritt sorgt die Schönheit allerdings für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Während die Königin meist in Kleidern in der Öffentlichkeit zu sehen ist, hat sie sich beim Königstag für eine elegante Hosen-Kombination entschieden!

Königin Máxima trägt ein elegantes Leinen-Ensemble

Pünktlich zur warmen Jahreszeit entscheidet sich Königin Máxima am Ehrentag ihres Mannes für einen Leinen-Total-Look. Die Königin trägt dabei eine Culotte-Artige Leinenhose, welche sie mit dem passenden Oberteil kombiniert. Farblich abgerundet wird ihr Outfit mit knalligen Heels in orange, der niederländischen Nationalfarbe, sowie einem beigen Hut und knöchellangen Handschuhen. Aber nicht nur Máximas Schuhe sorgen für einen farblichen Akzent...

Königin Máxima fühlt sich in ihrem Look sichtlich wohl : Getty Images

Königin Máxima besticht in orange

Während Máximas Schuhe schon ein echter Hingucker sind, ist auch das Oberteil der Königin mit orangenen Blumen besetzt. Die Königin sorgt somit nicht nur für einen absoluten Eye-Catcher, sondern zeigt mit ihrer Farbwahl ebenfalls die tiefe Verbundenheit mit den Niederlanden. Wer von dem Look der Königin genauso begeistert ist wie wir, kann ihn hier ganz einfach nach schoppen - viel Spaß!