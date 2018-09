Klau den Look von Lena Meyer-Landrut!

hat es nicht nur musikalisch voll drauf, sondern hat auch ein sicheres Händchen in Sachen . Immer wieder ist die Schönheit dabei zu sehen, wie sie mit ihren Outfits alle Fashion-Herzen höher schlagen lässt. Ihr neuster Look ist dabei jetzt jedoch ein ganz besonderer Hingucker!

Klau den Look von Sylvie Meis!

Lena Meyer-Landrut im Karo-Look in Paris

Die neusten Bilder der zeigen, wie Lena gestern die "L'Oreal X Isabel Marant Party" in Paris besuchte und mit ihrem Outfit einen perfekten Spagat zwischen luftigem Sommerkleidchen und kuscheligem Wollhemd hinlegte. Während das Leinendress der Sängerin noch an die vergangenen Sommermonate erinnert, ist das Wollhemd das perfekte Must-Have für die kühlere Jahreszeit!

Leinenkleid trifft auf Karo-Wollhemd: Getty Images

Hier könnt ihr den Look von Lena klauen

Für die, die von Lenas Look genauso begeistert sind, wie wir, haben wir ein wenig gestöbert und ein paar tolle Pieces zusammengestellt, die das nach-shoppen ganz einfach gestalten. Wer sich also "Look like Lena" fühlen möchte, sollte einfach mal durchklicken - viel Spaß dabei!