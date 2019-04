Klau den Look von Motsi Mabuse!

Aktuell ist wieder dabei zu sehen, wie sie als Let's Dance-Jurorin alle Fan-Herzen höher schlagen lässt. Aber nicht nur Motsis sympathische Art steht bei der Tanz-Show stets im Fokus der Berichterstattung, auch ihr Styles sorgen stets für jede Menge Aufsehen. Es vergeht keine Show, in der Motsi einen ganz besonderen Style-Akzent setzt. Doch wie kleidet sich Motsi eigentlich privat?

Motsi Mabuse liebt den Hoodie

Via " " zeigt sich Motsi nun vor ihrer sportlichen Seite. Während die Tänzerin bei Let's Dance meist in Heels und Kleidern unterwegs ist, postet die nun ein Bild von sich, auf dem sie in einem weißen Hoodie mit schwarzer Leder-Leggins zu sehen ist. Besonderer Eye-Catcher bei Motsis Hoodie ist die Aufschrift "Stay Unique" sowie eine knallrote Pfeilspitze, die sich über die Vorderseite von Motsis Pullover erstreckt. Die Beauty scheint sich in ihrem Look sichtlich wohl zu fühlen. So lässt sie sich verträumt die Frühlingssonne ins Gesicht scheinen.

Motsis Fans lieben ihren Look!

Wie unter Motsis Post deutlich wird, sind ihre Fans von dem Sporty-Style der Tänzerin sichtlich begeistert. So kommentieren sie: "So soll es sein das ist das wahre Leben schön das man bei dir immer dabei sein kann und du so bleibst wie du bist Mutter und Showlady weiter so" sowie "So eine unfassbar hübsche und tolle Frau." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Wer von Motsis Look genauso begeistert ist wie ihre Fans, kann ihn hier ganz leicht nach-shoppen. Viel Spaß!