Klau den Look von Sarah Lombardi!

Mama, Sängerin und Style-Queen! Sarah Lombardi beweist regelmäßig, dass sie nicht nur in Sachen Musik alle Register ziehen kann, sondern auch im Fashion-Bereich ein absolutes -Händchen besitzt. So auch jetzt! Ihr neustes Outfit schlägt dabei alle Stil-Rekorde!

Sarah Lombardi: Pailletten & Roter Lippenstift

Auf ihrem neusten " "-Post präsentiert sich Sarah nun als absoluter Vamp. Während sie ein schwarzes Ensemble mit einer Vielzahl von goldenen Pailletten trägt, wählt sie bei ihrem Make-up einen Lippenstift im knalligen Rot. Für eine bessere Kombi hätte sich Sarah nicht entscheiden können. Während die bei öffentlichen Auftritten oft legere erscheint, zeigt dieser Look, dass sich Sarah auch elegant in Szene setzten kann. Das dies von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist somit kaum verwunderlich!

Sarah Lombardi: Ihre Fans lieben ihren Star-Style

Wie unter Sarahs Post deutlich wird, sind ihre treuen Followers von ihrem Look absolut begeistert. So überschütten sie die Schönheit mit einer Vielzahl von Komplimenten wie: "Unglaublich hübsch" sowie "Was ist das ein wunderschönes Bild". Mehr Fan-Begeisterung geht definitiv nicht. Doch damit nicht genug! Wer von Sarahs Look nicht genug bekommen kann, hat hier die Möglichkeit ihn nachzukaufen - viel Spaß beim Shoppen!